Samp, Arsenal su Andersen e Praet

(ANSA) - GENOVA, 9 GIU - Dall'Inghilterra annunciano una maxi offerta dell'Arsenal per la coppia di giocatori della Sampdoria formata da Joachim Andersen e Dennis Praet. Secondo lo 'Star on Sunday' il club inglese sarebbe pronto ad offrire 47 milioni di euro più bonus per il difensore danese e il centrocampista belga. Si tratta nel complesso di una cifra superiore ai 50 milioni che potrebbe convincere il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a vendere. Nelle prossime ore il presidente incontrerà il tecnico Marco Giampaolo per la rescissione del contratto e il mister potrà legarsi al Milan.