Samp: Giampaolo, domani servirà pazienza

(ANSA) - GENOVA, 9 FEB - "Servirà pazienza", spiega il tecnico Marco Giampaolo. La Sampdoria aspetta il Frosinone al Ferraris con una sola parola d'ordine: "È una partita che dobbiamo vincere ma troveremo un avversario che ci farà soffrire", continua il mister che non si fida dei squadra avversaria. "La partita nasconde tante insidie, noi dobbiamo provarci fino in fondo. Abbiamo il pronostico dalla nostra, ma non significa nulla. I pronostici sono lì per essere smentiti. Bisogna giocare in maniera seria perché il Frosinone è cresciuto", prosegue l'allenatore che dovrà rinunciare allo squalificato Murru e promuove il brasiliano Tavares: "Giocherà lui". In attacco c'è il ballottaggio per il compagno di reparto del capitano Fabio Quagliarella: "Gabbiadini titolare? Secondo me è una mancanza di rispetto nei confronti di Defrel, l'ultima partita in casa è stato straordinario".