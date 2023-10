Samp, il patron Raddrizzani incontra Ibra: "Cambio in panchina? No, solo un amico"

“Un cambio in panchina? No, Zlatan è un amico. Pirlo confermato? Assolutamente sì”. Così il patron della Sampdoria Andrea Radrizzani parla così del futuro del tecnico dopo l’ennesimo scivolone in classifica a margine di una cena con Zlatan Ibrahimovic come riporta Tuttosport.

“Niente di più che un incontro tra amici. Questa almeno è la versione ufficiale rispetto al pranzo milanese di Radrizzani con Ibrahimovic che non è certo passato inosservato negli ambienti blucerchiati. - si legge nell’articolo - La chiacchierata col fuoriclasse svedese, che a 42 anni ha appeso gli scarpini al chiodo chiudendo la carriera al Milan, non nasconde (almeno per ora) scenari clamorosi”