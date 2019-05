Samp: incontro Ferrero-gruppo Vialli

(ANSA) - GENOVA, 21 MAG - Dovrebbe tornare sabato in Italia il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in missione negli Stati Uniti per la cessione del club. Saranno giorni decisivi per arrivare a un'intesa dopo un lungo corteggiamento da parte del gruppo guidato da Gianluca Vialli che dura ormai da settimane. Oggi a New York ci sarà un nuovo incontro più formale con il magnate Jamie Dinan, uno degli investitori insieme all'altro big della finanza Alex Knaster dopo quello di lunedì sera. Sul tavolo si cercherà l'accordo sul prezzo finale. La differenza è minima: si parla di una decina di milioni per la quota fissa (la proposta è di 70 mln ma Ferrero ne chiede 80) mentre c'è intesa sul fatto che la cordata si prenderebbe in carico i debiti che ammontano a circa 30 milioni. Inoltre Vialli e soci non accetterebbero l'eventuale richiesta di lasciare la presidenza a Massimo Ferrero e vogliono avere una risposta definitiva entro venerdì: una sorta di ultimatum prima di abbandonare definitivamente il progetto Sampdoria.