Samp: lunedì incontro Giampaolo-Ferrero

(ANSA) - GENOVA, 24 MAG - E' atteso per lunedì a Roma il vertice tra il tecnico Marco Giampaolo e il presidente Massimo Ferrero sul futuro dell'allenatore ancora legato da un anno di contratto. Lui vorrebbe una Sampdoria più ambiziosa per restare, il patron proverà a convincerlo offrendo un allungamento fino al 2022. La principale alternativa resta l'ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli. Domenica missione allo stadio Luigi Ferraris degli osservatori dell'Arsenal per seguire il match tra Sampdoria e Juventus. Nel mirino, secondo i tabloid inglesi, il centrocampista Dennis Praet già visionato in altre occasioni e il difensore danese Joachim Andersen: sul centrale c'è anche l'interessamento del Tottenham, il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni. Per Praet servono almeno 20 milioni. Intanto sarebbe vicino il centrocampista Nemanja Radoja, classe 93, in scadenza di contatto con il Celta Vigo: nei prossimi giorni può arrivare la fumata bianca.