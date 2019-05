Samp: pronta nuova offerta gruppo Vialli

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Il gruppo di Gianluca Vialli è pronto a fare un rilancio per acquistare la Sampdoria. Ci sarebbe stata una telefonata da parte del magnate Jamie Dinan (principale finanziatore dell'operazione insieme ad Alex Knaster, altro big della finanza mondiale) al presidente Massimo Ferrero per chiedergli un nuovo incontro, preannunciando una proposta economica superiore all'ultima. Nel vertice di New York della settimana scorsa aveva messo sul piatto quasi 50 milioni più 30 per i debiti ricevendo un secco no da parte del proprietario della Samp. In caso di acquisto da parte di Dinan, Vialli diventerebbe il nuovo presidente della società. Intanto si va verso la risoluzione del contratto da parte del tecnico Marco Giampaolo: lunedì a Milano potrebbe arrivare l'ufficialità e il tecnico saluterebbe la Sampdoria dopo un'avventura durata tre anni. Su di lui ci sono Roma e Milan.