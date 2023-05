Samp, Radrizzani: "Siamo a Genova per spiegare il nostro piano per la Sampdoria"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il presidente del Leeds Andrea Radrizzani ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna de Il Secolo XIX dopo la sua visita a Genova: "Siamo venuti a Genova innanzitutto per conoscere il CdA, per presentarci a loro come professionisti e per raccontare il nostro background nello sport e nei media. Per spiegare il nostro progetto, o meglio il nostro piano industriale per la Sampdoria. Siamo ambiziosi. Consapevoli della storia, della cultura, del brand di questa società. E della passione e della forza dei suoi tifosi, che costituiscono un patrimonio di grande valore".