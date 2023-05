Samp, Stankovic: "Vediamo in che stato mentale è il Milan, vogliamo combattere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dejan Stankovic, allenatore doriano, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Milan-Sampdoria:

Il rapporto con Pioli: “Ha alzato l’asticella con la sua squadra. Giocano un buon calcio, hanno fatto un percorso importante. Come succede qualche stagione va bene e qualche stagione meno, ma loro hanno alzato l’asticella”.

Sulla partita: “Cercheremo di onorare la prestazione, di essere su ogni palla. Per loro è la prima partita dopo l’eliminazione, vorranno raggruppare le forze per il loro obiettivo. Noi vogliamo uscirne a testa alta e vogliamo provare a metterli in difficoltà, vediamo in che stato mentale è il Milan. Vogliamo combattere”.

Su Quagliarella: "Quagliarella è un fuoriclasse, ha avuto una grande carriera. L’ha dimostrato quando ha giocato, rispetto per lui e per la sua carriera”.