Samp: termoscanner prima di entrare centro sportivo

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Massima sicurezza per tutti i giocatori della Sampdoria. All'ingresso del centro sportivo di Bogliasco sono stati utilizzati dalla vigilanza anche i termoscanner per misurare la temperatura dei calciatori della Sampdoria a bordo delle loro auto. Oggi hanno ripreso ad allenarsi individualmente. Piccoli gruppi al massimo di tre e doccia a casa senza fermarsi negli spogliatoi. "Ogni giorno mandiamo loro il programma in chat, alcuni giocatori sono andati al campo di allenamento da soli per provare qualcosa in modo graduale. Spero che dal 18 maggio verranno tutti», ha ammesso il tecnico Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport UK durante il programma The Football Show. (ANSA).