Sampdoria, D'Aversa è il nuovo allenatore dei blucerchiati

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - La Sampdoria ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: è Roberto D'Aversa. Il tecnico, ex Parma, ha firmato un biennale. Il presidente Ferrero lo aveva detto: "Il nome dell'allenatore lo dico il 4 luglio". La presentazione è prevista martedì, poi inizierà il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione. Ufficializzato anche lo staff: il vice è Andrea Tarozzi, i collaboratori tecnici sono Simone Greco e Marco Piccioni, i preparatori Luca Morellini e Danilo Massi. Restano nell'organico come collaboratori Angelo Palombo, Massimo Catalano che si occuperà della parte fisica e il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri (ANSA).