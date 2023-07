Sampdoria: dalla Turchia ecco Borini

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - E' fatta per l'attaccante Fabio Borini, è un nuovo giocatore della Sampdoria: è in arrivo a Genova, per firmare un contratto biennale. L'ex Verona e Milan, dopo essersi svincolato dal Karagumruk, ripartirà dalla serie B. Proprio nel club turco nella passata stagione era stato allenato da Andrea Pirlo che ritroverà ora alla Sampdoria. Un innesto importante e di qualità per la società ligure, i nuovi proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi piazzano così il primo colpo per rinforzare la Samp nel prossimo campionato di serie B. (ANSA).