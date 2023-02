Sampdoria, effettuato il pagamento degli stipendi

Fonte: ANSA

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - La Sampdoria pagherà oggi gli stipendi di ottobre e novembre a giocatori e staff tecnico, evitando i rischi di possibili penalizzazioni in classifica. Un risultato che, sottolineano fonti della società, è frutto del lavoro del cda e anche della disponibilità di giocatori e staff. Sono stati infatti stipulati accordi individuali con la rinuncia alla mensilità di dicembre, che si tradurrà in un bonus a fine stagione in caso di salvezza. La prossima scadenza importante sarà quella del 16 maggio quando dovranno essere saldate le prime tre mensilità del 2023 (gennaio, febbraio, marzo) per un esborso di circa undici milioni di euro. (ANSA).