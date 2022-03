Sampdoria, il trustee fa il punto sulla cessione del club: "Nessun italiano all'orizzonte"

MilanNews.it

Gianluca Vidal, titolare del trust Rosan al quale si è affidato Massimo Ferrero per la vendita della Sampdoria, ha fatto il punto sulla vendita del club. Ecco le sue parole al Secolo XIX: "Ci hanno contattato esclusivamente gruppi stranieri e non c'è nessun italiano, nemmeno alla finestra". Non sono stati fatti i nomi dei gruppi interessati, ma Vidal precisa: "Si tratta di soggetti assolutamente riconosciuti nel mondo finanziario". Le tempistiche non sembrano brevi: "La fine della stagione calcistica attuale e almeno l'inizio della successiva continueranno a essere gestite dall'attuale governance. Ma se nel prossimo mese non ci saranno novità cambieremo passo". E nello specifico Vidal spiega: "Se non entreremo nella fase operativa, quella della negoziazione, li andremo a sollecitare noi, affidandoci anche ad advisor specializzati che li vadano a ricercare sul mercato"