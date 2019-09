Sampdoria: indizio social di Zanetton

(ANSA) - GENOVA, 7 SET - A fine mese scadrà l'esclusiva del gruppo di Gianluca Vialli per l'acquisto della Sampdoria, cosi come stabilito nella lettera d'intenti sottoscritta negli ultimi giorni di agosto col presidente Massimo Ferrero. La prossima settimana potrebbe arrivare la proposta definitiva con le relative cifre e sarà interessante capire se la cordata di Vialli, finanziata dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan, avrà colmato la differenza rispetto alla richiesta di Ferrero che si aggirerebbe intorno ai 95 milioni. Intanto dai social è arrivato un indizio interessante con il post su twitter di Fausto Zanetton, co-fondatore insieme a Vialli della piattaforma Tifosy e anche lui in prima fila nell'operazione. Una frase, quella pubblicata sul suo profilo, che ha scatenato i tifosi blucerchiati: "Tutte le cose arrivano per coloro che aspettano" ha scritto riprendendo la citazione del premio Nobel Marie Curie.