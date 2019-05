Sampdoria, l'ambizione allontana Giampaolo. Il tecnico verso l'addio

La permanenza di Marco Giampaolo alla Sampdoria è tutt'altro che certa. Il mister blucerchiato incontrerà nella prossima settimana i vertici del club, ma la sensazione è che il rapporto sia destinato a chiudersi dopo tre stagioni. Giampaolo vorrebbe alzare il livello della squadra, dopo due decimi e un nono posto, e probabilmente chiederà rinforzi sul mercato.

Ambizioni differenti - Le ambizioni del tecnico nativo di Bellinzona si scontrano però con la necessità della Sampdoria di fare cassa. I genovesi venderanno probabilmente un paio di pezzi pregiati (Andersen e Praet su tutti) per fare plusvalenza e proveranno a rimpiazzarli con elementi giovani e di prospettiva. Giampaolo non sembra intenzionato a proseguire a queste condizioni: in assenza di offerte concrete (si parla di Roma, Lazio e Milan), potrebbe anche decidere di restare fermo. Lo afferma Il Secolo XIX.