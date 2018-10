Sampdoria, per la terza volta negli ultimi vent'anni i liguri segnano due reti in casa del Milan

La Sampdoria è riuscita a reagire al vantaggio del Milan, per opera di Cutrone, riuscendo addirittura a rimontare, prima del pareggio di Higuain. La formazione blucerchiata, negli ultimi venti anni, aveva segnato due gol in casa del Milan soltanto in due occasioni. Era successo nel 2008, quando i liguri vinsero 2-1, e nel 1999, quando furono invece i padroni di casa ad imporsi per 3-2.