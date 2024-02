Sampdoria, Pirlo: "Troppi infortuni? Anche il Milan ha avuto un sacco di infortuni e la colpa si è data ad uno o ad un altro ma son cose che succedono"

La Sampdoria vuole rialzare la testa. Dopo il ko di Pisa, i blucerchiati scenderanno in campo domani pomeriggio contro il Brescia per andare a caccia di punti importanti per allontanare le zone basse della classifica. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

Ti sei dato una riposta su questi continui infortuni e recidivi poi?

"Sapessimo il problema lo avremmo già sistemato. Il calcio vive di questi episodi. Anche il Milan ha avuto un sacco di infortuni e la colpa si è data ad uno o ad un altro ma son cose che succedono. A noi sono accaduti anche infortuni a giocatori giovani che non conoscono ancora il loro corpo e non sanno quando fermarsi e non sanno magari gestire il dolore".