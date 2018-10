Sampdoria, Quagliarella fa 130 gol in Serie A. Come Graziani e Pascutti

Con la rete segnata al Milan, Fabio Quagliarella raggiunge quota 130 reti in Serie A e balza al 39° posto fra i marcatori di tutti i tempi del massimo campionato italiano. Staccato in questa speciale classifica Roberto Bettaga, mentre sono stati raggiunti Ezio Pascutti e Francesco Graziani. 35 anni, Quagliarella è attualmente il giocatore in attività con più reti.