Samuel Eto'o nei guai: rischia un anno di reclusione

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Samuel Eto'o di nuovo nel mirino della giustizia. Il camerunese, ex attaccante di Inter e Barcellona, non avrebbe pagato il mantenimento della figlia legalmente riconosciuta nel febbraio del 2022. Erika do Rosario Nieves ha quindi avviato una nuova battaglia legale contro il padre: un giudice aveva stabilito che Eto'o avrebbe dovuto versare 1.400 euro al mese ma la leggenda africana non ha rispettato l'accordo. La ragazza ha chiesto una condanna di un anno di reclusione, oltre al pagamento di una cifra che, secondo El Diario de Sevilla, ammonta a circa 90.000 euro.

La dichiarazione dell'avvocato: "Deve a sua figlia più di cinque anni di mantenimento e continua a sfidare la giustizia. La situazione economica di Érika è molto difficile mentre Eto'o vive nel lusso".