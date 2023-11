San Donato, Ass.Mistretta: "Milan pronto a finanziare il restauro della cascina San Francesco e un sentiero tra le abbazie di Chiaravalle e Viboldone"

Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere pubbliche del Comune di San Donato, ha spiegato che nel corso dei colloqui con il Milan è emersa la disponibilità del club di rossonero a ristrutturare la cascina San Francesco che sta cadendo a pezzi per asservirlo ad uso pubblico. Ecco le sue parole riportate da Il Cittadino: "L’idea che ci è stata proposta dal Milan è quella di insediare nella cascina San Francesco ristrutturata un mercato a chilometro zero, dopodiché come amministrazione comunale saremo pronti a lavorare anche in collaborazione con il Parco Sud per creare una sorta di Punto parco, che preveda il coinvolgimento dei produttori locali, sulla base di altri esempi già presenti nel Sudmilano".

Il piano prevede poi anche che venga “ridisegnato” il Cammino dei monaci di collegamento tra le abbazie di Chiaravalle e Viboldone: "L’obiettivo - prosegue Mistretta -, è quello di fare realizzare dal Milan un tragitto ciclo-pedonale sicuro che dal borgo di Chiaravalle arrivi a Cascina Bagnolo lungo un’area del Parco agricolo Sudmilano esterna al comparto San Francesco: il percorso si connetterebbe poi con la pista ciclabile in fase di realizzazione nella Campagnetta di via Di Vittorio per proseguire verso San Giuliano fino a raggiungere Viboldone".