San Donato, mozione per chiarire in modo definitivo se il Milan è interessato allo sviluppo del progetto stadio

Nicola Forenza, consigliere comunale di San Donato Milanese e membro della Lega, ha depositato lo scorso 2 febbraio 2024 una mozione "per richiedere incontro congiunto tra Sindaco Squeri, Sindaco Sala e A.C. Milan per chiarire in modo definitivo se la società A.C. Milan è interessata allo sviluppo del progetto stadio unicamente sul territorio di San Donato”.

Il Consigliere Comunale è preoccupato che il club di via Aldo Rossi, che non ha mai dichiarato apertamente e formalmente di aver abbandonato completamente il progetto del nuovo San Siro con l'Inter, voglia utilizzare San Donato come strumento per esercitare pressione su Milano al fine di ottenere condizioni migliori per rimanere al Meazza. Per questo, chiede chiarezza al Milan.