San Donato, Squeri: "A Milano hanno perso cinque anni per lo stadio, ora arrivano ad offrire San Siro quasi gratis"

Il sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri, intervistato da Libero, ha concesso una lunga intervista sul tema nuovo stadio del Milan. Qui le sue dichiarazioni sulle ultime "interferenze" del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Sindaco, le offerte che arrivano da Milano sembrano molto allettanti…

“Il Comune di Milano ha perso cinque anni di tempo, facendo leva sul fatto che mai le società se ne sarebbero andate dalla città e invece… Il Milan ha guardato a San Donato e l’Inter a Rozzano. A Palazzo Marino prima hanno sottovalutato la questione, poi si sono spaventati e ora stanno facendo di tutto per trattenere i club. Arrivando ad offrire il Meazza quasi gratis, con WeBuild che ristrutturerebbe l’impianto addirittura pro-bono e l’eventualità di ottenere dei permessi a costruire nelle adiacenze dello stadio. Chi non ci farebbe un pensiero?”.

Non vi sentite usati dal Milan per strappare le migliori condizioni a Sala?

“Sinceramente non ho questa idea perché il discorso impostato col Milan, fin dall’inizio, è sempre stato molto serio. La prima cosa che abbiamo detto loro è stata: “Non vogliamo farvi perdere tempo. Siamo a disposizione, per quanto nei nostri poteri, a valutare e procedere con il progetto dello stadio. Se avrà le gambe per camminare, camminerà”. Detto ciò, visto che l’investimento economico è del Milan, giustamente decideranno loro il da farsi. È normale che tengano aperte tutte le piste e se dovessero rimanere a San Siro non avrei ovviamente nulla da ridire”.

Sala lo ha sentito?

“No, ma ci tengo a precisare che al suo posto farei esattamente quello che sta facendo lui. Le proverei tutte pur di trattenere Milan ed Inter a Milano. Sala sta facendo benissimo”.