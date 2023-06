San Donato, tiene banco il nuovo stadio del Milan: FdI si mobilita per raccogliere il parere dei cittadini

MilanNews.it

Questa mattina il gruppo di Fratelli d'Italia, riporta "Il Cittadino", ha inaugurato una serie di presidi a San Donato Milanese per chiedere ai cittadini il loro parere in merito al nuovo stadio del Milan nel quartiere San Francesco. Nella giornata di ieri il fronte del "no" ha raccolto altre 100 firme, arrivando ad un totale di 400 sottoscrizioni.

La situazione quindi vede il Municipio in attesa del Milan e la sua bozza di progetto, mentre le varie forzw politiche cercano di coinvolgere il più possibile i cittadini sul dibattito che sta tenendo banco a San Donato.

Fratelli d'Italia, riguardo all'iniziativa sui presidi, commenta: "Pensiamo che in questo momento sia necessario e urgente un confronto con i cittadini. Visto che la maggioranza non sembra essere disposta ad un confronto pubblico sul tema, attraverso un consiglio comunale aperto, abbiamo deciso di raccogliere noi la loro voce. No solo quella dei “no stadio”, ma quella di tutti, favorevoli e contrari, in un clima che sarà di informazione e di dialogo".