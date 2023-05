San Salvador, tragedia all'ingresso dello stadio: le condoglianze di Infantino

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso le sue condoglianze per la tragica morte di una dozzina di persone in Salvador, schiacciate nella calca di tifosi che stavano cercando di entrare all'Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvator, per assistere ad un match di campionato. "Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita dopo i tragici incidenti che hanno avuto luogo in Salvador", ha dichiarato Infantino. "Insieme alla Fifa e alla comunità calcistica globale, tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con coloro che sono stati colpiti, così come con il popolo della Repubblica del Salvador, la Confederazione Concacaf, la Federcalcio salvadoregna e la Primera Division de Futbol de El Salvador, in questo momento difficile", ha aggiunto Infantino.

Sarebbero oltre cinquecento le persone che hanno subito lesioni nella calca e che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari o essere portate in ospedale. (ANSA).