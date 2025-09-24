San Siro, Bellinazzo: "Se il Comune dovesse dire no a Milan e Inter, sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha detto la sua su X in merito alla questione San Siro e al Consiglio Comunale in programma lunedì che dovrà approvare la delibera per la cessione dello stadio e delle aree limitrofe a Milan e Inter: "Se il Comune di Milano, dopo anni di indecisioni e di 'melina', dovesse negare a Milan e Inter la possibilità di realizzare un nuovo stadio a San Siro sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana".