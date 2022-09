San Siro, da domani al via il dibattito pubblico sul progetto

Fonte: ANSA

MilanNews.it

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Prenderà via ufficialmente domani il dibattito pubblico sul progetto del nuovo San Siro voluto da Inter e Milan. Un processo pubblico presentato oggi dal coordinatore Andrea Pillon che si articolerà complessivamente in 13 appuntamenti, tra cui cinque incontri pubblici, altri cinque incontri tecnici di approfondimento e due attività nel quartiere San Siro, di cui un sopralluogo partecipato all'area dell'attuale Meazza, con l'ultimo che riguarderà la presentazione della relazione finale. Il dibattito ha lo scopo di presentare al pubblico la proposta del nuovo stadio di Milano e di raccogliere osservazioni e proposte per consentire di valutare e migliorare il progetto. Si tratta di incontri aperti a tutta la cittadinanza, che potrà partecipare in presenza oppure online, oltre a poter prendere parte al dibattito anche consultando il sito web, presentando suggerimenti e proposte. Si parte quindi domani a Palazzo Marino con la presentazione del dossier di progetto, mentre l'ultimo appuntamento è previsto per il prossimo 18 novembre sempre nella sede del Comune di Milano con la presentazione della relazione conclusiva, relazione che sarà presentata all'amministrazione comunale il giorno seguente e da quella data entro due mesi andrà presentato il dossier definitivo sul progetto. (ANSA).