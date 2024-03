San Siro, entro 60 giorni la decisione sul ricorso per il vincolo

La questione stadio fa sempre parlare di sè: che sia San Siro, vecchio o nuovo, oppure San Donato, l'impianto rimane sempre centrale nelle chiacchiere legate all'universo rossonero. Nello specifico questa mattina, come riporta Calcio & Finanza, il Tar si è riunito per discutere il ricorso che il Comune di Milano aveva presentato contro il parere della sovrintendenza sul vincolo da apporre sullo stadio di San Siro. Da questo momento, il Tribunale avra tempo 60 giorni per emettere una sentenza definitiva. Questo vuol dire che la sentenza può arrivare anche prima rispetto ai termini di scadenza.

Dal sindaco Sala filtra pessimismo. Intanto il Comune prova a convincere il Milan e l'Inter a ristrutturare San Siro e si affida al progetto che WeBuild conta di presentare in giugno. Ieri Sala si è espresso così sul vincolo: "La Sovrintendenza, e qui qualcuno ha fatto la sua parte, ha espresso un vincolo non ancora definitivo e a quel punto i club sono tornati indietro dicendo che non potendo abbattere San Siro avrebbero provato ad andare fuori Milano. Da qui sono partite le varie ipotesi, come San Donato per il Milan. È una idea che comporta rischi, perché se una partita è gestita dal Comune di Milano o di San Donato cambia molto: noi schieriamo oltre 200 vigili urbani. Se la partita è a San Donato, credo abbia 30 vigili: per mettere tanti vigili quanti ne deve assumere? Si gioca praticamente sempre, è una grande problematica"