San Siro fa il pieno anche di lunedì: attesi 72.000 spettatori questa sera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato nella giornata di ieri da MilanNews.it (QUI), questa sera San Siro si veste a festa come ormai consuetudine quando gioca il Milan. Infatti, nonostante lo scomodo posticipo di lunedì, saranno presenti questa sera per la partita contro la Salernitana circa 72.000 spettatori. Si tratta della quindicesima volta in stagione, su diciotto partite giocate in casa fin qui.