San Siro fischia Thiago Motta. E se un giorno diventeranno applausi? Il tecnico: "Penso al Bologna"

Thiago Motta, tecnico del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, match valido per la 22esima giornata di Serie A e finito 2-2.

TMW - Esce da qui col petto in fuori?

"Non parlo dell'arbitro. Abbiamo Sartori che parlerà se ritiene. Non esco con il petto in fuori, mai, ma coi piedi per terra, sapendo che avremmo fatto una grande prestazione".

Ormai è un bravissimo allenatore...

"Sono soddisfatto della mia carriera da calciatore, ho giocato nei migliori club del mondo. Mi sono sempre sentito molto italiano. Faccio l'allenatore con molta felicità. Non sto pensando al futuro, ma al presente: ciò che stiamo facendo ce lo meritiamo".

MN - Vorrebbe un giorno trasformare gli insulti di stasera di San Siro in applausi?

"Penso solo al Bologna".

Milan da Scudetto?

"Sì".