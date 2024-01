San Siro, i cinque punti cardine della nuova proposta di ristrutturazione

Nella giornata di ieri la Repubblica, edizione di Milano, ha riportato l'indiscrezione di un nuovo progetto di salvaguardia di San Siro che il Comune di Milano starebbe tentando di far passare in Consiglio Comunale, come uno degli ultimi tentativi per convincere Milan e Inter a rimanere e tornare sui propri passi. Un impianto che garantirebbe la ristrutturazione dello stadio ma con la possibilità di giocare dentro durante il periodo dei lavori, che farebbe perdere poca capienza, che ha soluzioni innovative e green. Il piano sarà discusso il 31 gennaio.

Secondo la Repubblica milanese sono cinque i punti focali della nuova proposta di ristrutturazione. In primis si cercherà di sviluppare un quarto anello destinato agli Sky Lounge che andrebbe a posizionarsi tra il primo e il secondo anello già esistenti: questo avrà a disposizione bar, ristoranti, sale conferenze e posti per la stampa. Quindi si punterà sullo smart e la connessione: possibilità di accedere a diversi servizi senza alzarsi dal proprio posto. Ci sarà anche un rinnovamento del campo e degli impianti: in particolare gli accessi allo stadio saranno resi più accoglienti e si collegheranno con il parco tematico ricco di verde, attrezzature sportive, esercizi commerciali e varie attività a disposizione di tutti i cittadini. Tutto questo per un costo stimato di 300 milioni.