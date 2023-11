San Siro, il Consiglio Comunale al sindaco Sala: "Faccia tutto ciò in suo potere per tenere Milan e Inter a Milano"

Come riferisce Affari Italiani, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno per dare mandato al sindaco Giuseppe Sala di "fare tutto ciò che è in suo potere per far sì che le due società calcistiche continuino a competere all'interno di una struttura sportiva sita nel Comune di Milano" e "a relazionare in aula alla prima seduta utile, convocando alla stessa le società AC Milan e FC Inter".

La mozione è stata presentata dal consigliere di minoranza della Lega Samuele Piscina ed è stata approvata anche con i voti della maggioranza (26 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti).