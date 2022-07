San Siro, il progetto de "La Cattedrale" targato Populous è finalista al World Architecture Festival

MilanNews.it

Il progetto di Populous per il nuovo stadio di San Siro "La Cattedrale", presentato con Milan e Inter ormai tre anni fa, è stato inserito tra i lavori finalisti del prestigioso World Architecture Festival che si terrà a Lisbona dal 30 novembre al 2 dicembre e premia i migliori progetti architettonici in divenire. Lo ha annunciato lo stesso studio con un tweet: "Siamo lieti di rivelare che La Cattedrale è stata selezionata come finalista ai Wolrd Architeture Festival's Award di quest'anno. Una celebrazione del patrimonio artistico e culturale di Milano, lo stadio sarà il fulcro di un nuovo quartiere di San Siro per i tifosi e la comunità". Il progetto riceve dunque consensi dalla comunità architettonica internazionale ma ancora non trova il via libera dal Comune di Milano per essere avviato, nonostante siano passati tre anni.