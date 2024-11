San Siro, il sindaco Sala annuncia: "È arrivata la valutazione dell'Agenzia delle Entrate"

vedi letture

Importante novità per il futuro di San Siro. A fornirla, riporta CalcioFinanza, è il sindaco di Milano, Beppe Sala: "È arrivata la valutazione dell’Agenzia delle Entrate. Ma non posso svelare la cifra, in questo momento gli uffici la stanno esaminando.

Noi abbiamo fatto quello che le squadre ci hanno chiesto di fare – ha aggiunto il primo cittadino a margine di un evento –, abbiamo promosso un tavolo che mi pare sia stato fruttuoso con la Soprintendenza e dato incarico formale all’Agenzia delle entrate a inizio agosto. Ora noi non abbiamo altro da fare in questo momento. Se le squadre, attraverso formale manifestazione di interesse verso San Siro e le aree, si fanno avanti allora continueremo a lavorare. Io mi auguro che le squadre a questo punto, avendo fatto dei passi in avanti molto decisi, facciano una manifestazione d’interesse. Ma fino ad allora non abbiamo altro da fare.

Abbiamo impiegato anche molto tempo dei nostri uffici per questa questione che per me non è la primaria a Milano ma certamente è delicata, riscuote tanto interesse dell’opinione pubblica e dei media e quindi per questo va gestita".

I prossimi passi. La valutazione dell'erario relativamente all'acquisto dell'area di San Siro era il dettaglio che Inter e Milan aspettavano per capire se muoversi concretamente su un nuovo stadio comune, accanto al Meazza. Adesso i due club valuteranno se l'acquisto del terreno sarà considerato conveniente o meno: Sala si aspetta che, procedendo su San Siro, abbandonino i progetti alternativi legati a San Donato e Rozzano.