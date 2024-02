San Siro "incerottato", De Chirico: "Dopo 35 anni necessario un intervento per il terzo anello"

Nel mentre si continua a parlare della possibilità per il Milan di trasferirsi a San Donato a partire dal 2028, San Siro è alla ricerca di attenzioni che costeranno non solo al club rossonero, ma anche all'Inter, circa 160mila euro. Stando infatti a quanto riportato da Calcio & Finanza, l'investimento che le due squadre di Milano si sono impegnate a rispettare servirà per installare reti al terzo anello verde per prevenire il distacco potenziale di frammenti di calcestruzzo.

La più recente segnalazione di questo problema è arrivata dal capogruppo di Forza Italia in Comune Alessandro De Chirico, che in un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale ha detto: "Dopo 35 anni è necessario un intervento di messa in sicurezza del terzo anello. Nel frattempo, è meglio evitare problemi per i tifosi che vanno allo stadio. Nello studio promosso dall’architetto Fenyves è previsto il controllo e l’eventuale manutenzione di tutte le strutture in cemento armato e non solo. Gli ingegneri che hanno realizzato il terzo anello garantiscono sulla sua stabilità".

Le condizioni strutturali di San Siro sono dunque ora al centro dell'attenzione di Milan ed Inter, che nel mentre stanno avviando un dialogo per la ristrutturazione dell'impianto meneghino, si sono visti accettare i lavori, già in corso, per la risoluzione del problema del terzo anello.