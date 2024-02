San Siro, Milan e Inter saranno convocate da Sala nei prossimi giorni

vedi letture

Nela giornata di ieri il comune di Milano ha presentato il suo progetto di riqualifica di San Siro, preparato dallo studio Arco Associati, con il quale si vorrebbe convincere Milan e Inter a rimanere a Milano, senza dover demolire lo storico impianto sportivo. Il sindaco Beppe Sala ha fornito tre opzioni: o che i lavori siano svolti dal Comune in accordo con i due club; o trovare una forma di partenrship con le società per i lavori; oppure cedere il diritto di superficie a Milan e Inter con un termine lunghissimo.

Per capire le intenzioni di Milan e Inter, il sindaco convocherà i due club a Palazzo Marino nei prossimi giorni: non solo per illustrare il nuovo progetto, dal momento che ieri nè rossoneri nè nerazzurri erano stati invitati, ma anche per capire che fare del progetto originario che prevedeva la demolizione di San Siro e per il quale nessuno dei due club, secondo Sala, ha mai fatto un passo indietro ufficiale.