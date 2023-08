San Siro non si può abbattere: tramonta il progetto di Milan e Inter

Ora è ufficiale: San Siro non si potrà abbattere. Il progetto di Inter e Milan di demolire la Scala del Calcio e costruire un nuovo impianto in zona ora è da considerarsi definitivamente tramontato dopo il vincolo posto dalla Soprintendenza sul secondo anello e confermato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia.

La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, "esaminata la documentazione tecnica allegata, acquisito il parere della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano e i relativi allegati, (...) ha espresso all’unanimità parere positivo di sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello dello Stadio di San Siro, in vista di futura verifica ex art. 12 del D. Lgs. 42/2004 (all’avveramento del requisito di vetustà ultrasettantennale), avallando quindi la proposta della competente Soprintendenza. Si precisa inoltre che la Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Lombardia, nel corso della medesima seduta, ha richiamato la valenza come “archivio esposto” della tribuna ovest dello stadio per le targhe/epigrafi che documentano i successi nazionali e internazionali di Inter e Milan. Trattandosi di “archivio pubblico”, in quanto di proprietà comunale, esso è tutelato ex lege ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b del D. Lgs. 42/2004".

Una notizia che non spiazza le due società, che già si erano mosse di conseguenza prima del pronunciamento ufficiale: l'Inter è indirizzata a costruire la sua nuova casa a Rozzano, il Milan a San Donato. "Per ora convivranno a San Siro, ma il futuro dei due club ha imboccato due strade diverse. Il Comune, che è proprietario del Meazza e sta riscuotendo ogni anno un canone della due società, dovrà gestirlo in prima persona, con tanto di spese per i lavori di manutenzione e ammodernamento. Il teoria il Meazza potrebbe essere ristrutturato e ammodernato, come hanno fatto con i loro impianti altri club (per esempio l'Atalanta), ma Inter e Milan hanno comunicato che "non è possibile l'adeguamento dell'impianto esistente alle esigenze normative attuali", si legge su Gazzetta.it.