San Siro non tradisce: incasso stimato da 5 milioni per la partita con la Juve

Fra poco più di due giorni San Siro si vestirà a festa per ospitare la sfida tra Milan e Juventus, partita che ha fatto la storia del calcio italiano anche tra le mura della Scala del Calcio. Come riporta Tuttosport l'impianto è pronto a far registrare il tutto esaurito per la sfida con un incasso da capogiro che dovrebbe andare a superare i 5 milioni complessivi.