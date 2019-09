San Siro, progetto Boeri non selezionato

(ANSA) - MILANO, 12 SET - "Voglio essere molto chiaro: abbiamo ricevuto un avviso che dice che non siamo stati selezionati". Stefano Boeri si toglie per un attimo i panni di presidente della Triennale per parlare del progetto realizzato dal suo studio per il nuovo stadio di Inter e Milan, che - ha confermato - non è entrato nella gara finale a 2. "Penso che sia assolutamente giusto e faccio i miglior auguri - ha detto Boeri a margine della presentazione della nuova stagione della Triennale - a chi è stato selezionato perché possa portare avanti questo progetto bellissimo, delicato e importante per la città". L'architetto del bosco verticale, che aveva lavorato in chiave "verde" al progetto del nuovo stadio insieme a Fabio Novembre, Marco Balich e lo studio Arup, si è detto comunque "certo che le due squadre capiranno quanto sia importante, anche per il loro interesse, far sì che questo progetto sia veramente partecipato e condiviso".