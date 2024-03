San Siro, Sala: "Il momento della verità sarà a giugno"

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - È stato positivo secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il faccia a faccia sulla ristrutturazione dello stadio di San Siro con i club di Milan e Inter e WeBuild che si è tenuto questa mattina nella sede del Comune. "L'atmosfera intorno al tavolo è positiva - ha detto a margine di un evento dedicato alla festa della donna -, e sono certo che le squadre guardano con interesse a questa opzione, sapendo che hanno anche alternative e che a questo punto cominciamo ad avere un momento della verità, che io metto a giugno".

Lo studio di fattibilità di WeBuild dovrà essere pronto infatti a giugno. "Le squadre hanno confermato che in pochissimi giorni passeranno dei documenti con le loro richieste". ha proseguito. Le richieste di Inter e Milan club sono relative a quello che ci deve essere all'interno dello stadio, cioè posti vip, servizi come ascensori, bagni, accessibilità, ma anche servizi all'esterno, come spazi commerciali, lounge per le attese di chi arriva allo stadio prima. Da qua a giugno "saremo fermi in attesa di questo lavoro che deve dimostrare che il progetto si può fare a un costo sostenibile - ha detto ancora Sala - .Dipenderà anche da quello che lo squadre chiedono, e soprattutto bloccando il minimo possibile lo stadio stesso. È evidente che io nel frattempo non mi aspetto che le squadre rallentino sui progetti alternativi, non posso chiederlo perché non avrebbe alcun senso". (ANSA).