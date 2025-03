San Siro, Sala: "Mi auguro che oggi ci sia la consegna dell'offerta delle squadre"

Le parole di Beppe Sala, sindaco di Milano, a RTL 102.5 sulla situazione relativa alla vendita di San Siro: "Mi auguro che oggi ci sia la consegna dell’offerta e del piano economico da parte delle squadre. La legge ci dice che noi, avendo l’offerta, dobbiamo fare comunque un bando pubblico, ma è chiaro che avrà come presupposto un’area dedicata al calcio. La legge ci dice poi che può partire la trattativa privata. Se oggi arriverà questa offerta la esamineremo e riferirò al Consiglio comunale. Il bando durerà circa 30-45 giorni e l’obiettivo è vendere lo stadio e le aree alle squadre per le vacanze estive“.

Continua Beppe Sala: "Per il momento, San Siro resterà intatto fino alle Olimpiadi, in quanto ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi. Poi i club inizieranno a fare un nuovo stadio di fianco al Meazza. Ci vorrà qualche anno, e quando sarà pronto rigenereranno il vecchio stadio, che secondo me è destinato a vivere come lo conosciamo fino al 2030“.