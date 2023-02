San Siro, Sala si incontrerà con Cardinale: al vaglio anche la nuova ipotesi all'ippodromo

MilanNews.it

Nel corso delle ultime ore è uscita l'indiscrezione di un ulteriore progetto alternativo per il nuovo stadio di San Siro. Non si tratterebbe più della zona dell'attuale impianto ma di quella del vicino ippdoromo del trotto Snaitech che ha degli spazi ancora invenduti. Il sindaco di Milano Beppe Sala, secondo il Corriere della Sera edizione di Milano, sarebbe disposto a parlare anche di questa soluzione: per il primo cittadino è fondamentale che i due club non lascino la città ed è aperto a qualsiasi soluzione. Di questo nuovo progetto ne parlerà anche direttamente con Gerry Cardinale, proprietario rossonero: "Sarà l'occasione per confrontarci, magari anche su questa ipotesi". Sala dovrà cercare di essere persuasivo perchè il club rossonero si tiene aperte sul tavolo diverse altre soluzioni: da Sesto a San Donato passando per Rozzano. E la pazienza non è illimitata.