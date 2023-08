San Siro scalda i motori: tre giorni al debutto dei rossoneri in casa

Il campionato di Serie A è iniziato, per il Milan, in trasferta. I tifosi rossoneri hanno fatto sentire il loro appoggio anche al Dall'Ara, ma il countdown sta per finire: mancano solo tre giorni alla prima partita in casa della stagione. San Siro scalda i motori ed è pronto a farsi sentire sabato sera, quando il Milan affronterà il Torino.