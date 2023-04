San Siro sold-out e coreografia da brividi: grande spettacolo stasera a San Siro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Napoli va verso il sold out, sono rimasti in vendita gli ultimi biglietti che saranno acquistabili solo per i possessori della Carta Cuore Rossonero (non si andrà in vendita libera), e anche lo stadio si prepara a indossare uno dei suoi vestiti più belli.

È infatti prevista la coreografia in tutto lo stadio e sarà necessario l’apporto da parte di tutti gli spettatori presenti. Tanto è vero che l’invito sarà quello di lasciare in tasca i cellulari e di tenere ben alta la plastica che troverete sul vostro seggiolino. Altra raccomandazione: non spostate la plastica per non andare a intaccare la realizzazione del mosaico.