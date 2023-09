San Siro sold out. La scorsa stagione un boom: 4 milioni di tifosi

Per il derby di sabato tra Inter e Milan si preannuncia un altro sold out. Un evento a cui le milanesi sono abituatissimi negli ultimi anni, anche quando non giocano l'una contro l'altra. Nella scorsa stagione, come scrive la Gazzetta dello Sport, sono stati 4 milioni in totale i tifosi che hanno riempito San Siro per nerazzurri e rossoneri. Più del Real, delle tedesche e del Psg.

Inter e Milan sono rispettivamente al terzo e quarto posto in Europa per spettatori totali: le prime due sono Barcellona e Manchester United. I dati sono stati raccolti da un report Uefa. Per il Milan ci sono stati circa 1,86 milioni di tifosi nella scorsa stagione. Per l'Inter: 1,97.