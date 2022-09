MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato da acmilan.com, il derby tra Milan e Inter saà una sfida planetaria: "stadio esaurito in ogni ordine di posto, con oltre 75.000 tifosi attesi. Boom di vendite anche per lo speciale "Club 1899", l'esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi, che registra anch'essa il tutto esaurito.