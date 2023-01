San Siro, sottosegretaria alla cultura: "Nessun vincolo. Il Governo non avvierà procedure"

MilanNews.it

La sottosegretaria alla cultura in quota Lucia Bergonzoni (Lega) è intervenuta ieri direttamente dal Parlamento durante un dibattito che ha portato alla luce la questione del vincolo su San Siro. Queste le parole di Bergonzoni: "Non esistono a oggi vincoli sull’abbattimento del Meazza e non esistono elementi per avviare procedure di vincolo sulla struttura attualmente esistente. Non sarò qui a ricordare la questione dei vincoli sulla parte degli anni ’20 perché ormai era una parte piccola. Sulla parte restante della struttura non c’erano i termini dei 70 anni per poterli mettere. Nel gennaio 2021 la direzione generale Creatività contemporanea aveva già protocollato l’esito negativo dei procedimento di riconoscimento dell’importante carattere artistico del terzo anello e della copertura dello stadio". Come a dire che la patata bollente è tutta nelle mani del Comune di Milano.