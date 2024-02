San Siro, tra proposte e speranze di Sala. Ma il 14 marzo c'è il responso del TAR

Dietro alla situazione "Nuovo stadio" Per Milan e Inter si celano, nuovamente ancora discussioni, riunioni, ipotesi e progetti, in quelli che si riveleranno dei mesi (e settimane) cruciali per il futuro della "casa" Dei due club milanesi. Nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Foglio", possiamo intravedere molti e interessanti punti focali in merito a questa delicata situazione.

L'incontro e la proposta

Si è tenuto a Palazzo Marino un incontro tra Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Alessandro Antonello, Amministratore Delegato Corporate FC Internazionale Milano, e Paolo Scaroni, Presidente AC Milan, con lo scopo di verificare un piano di fattibilità relativo alla ristrutturazione dello stadio di San Siro, condiviso di intraprendere un nuovo progetto insieme anche a Webuild S.p.A. Questa proposta, stando a quanto riportato da "Il Foglio" Potrebbe accontentare maggiormente solo una delle due squadre: l'Inter, poichè il Milan sarebbe intenzionato a lavorare solo sul progetto "San Donato". Nei nerazzurri resta viva l'ipotesi, che resta e rimane tale, relativa al progetto "Rozzano".

I problemi e i dubbi

Come riportato sempre da "Il Foglio" In merita a questa vicenda incomberà il parere di un arbitro arcigno, il Tar, cui il 14 marzo spetterà di decidere sul ricorso con cui il Comune chiede di togliere i vincoli (culturale e cautelativo) apposti dalla Sovrintendenza per impedire la modifica del secondo anello, al momento intoccabile in forza di legge. In merito emergono dubbi e perplessità, poichè né il Comune né i due club sono ottimisti: si attenderà dunque il 14 marzo, data in cui è fissata l’udienza al Tar della Lombardia per discutere del ricorso presentato dal Comune contro la Sovrintendenza, in relazione "all'interesse culturale'' per il secondo anello di San Siro.