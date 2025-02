San Siro tutto esaurito per il derby. Sheva entrerà nella Hall of Fame rossonera

vedi letture

Tutto pronto per il Derby: il sold-out a San Siro è pronto ad accogliere Shevchenko nella Hall of Fame rossonera e diverse attività sociali e di fan engagement.

Spettatori:

-242esimo appuntamento della stracittadina

-San Siro stracolmo: più di 75.000 biglietti venduti

- Un dato che conferma la grande affluenza stagionale, che vede il Milan in testa alla classifica di spettatori totali e media di spettatori a partita dopo 11 gare casalinghe

Tante le attività previste per la partita:

-Emirates sarà match sponsor del 242esimo Derby della Madonnina

-Hall of Fame presented by Emirates: per celebrare l’occasione, Andriy Shevchenko riceverà il trofeo realizzato da Tiffany & Co. per il suo ingresso nella HoF con una cerimonia dedicata nel prepartita (al termine del riscaldamento delle due squadre)

Attività a sfondo sociale:

-Fondazione Milan ed Emirates regaleranno un’esperienza indimenticabile a 11 bambini e bambine affetti da patologie oncologiche, con il supporto di Fondazione Veronesi;

-I giovani ospiti assisteranno gratuitamente all’incontro dagli spalti di San Siro e parteciperanno ad una serie di iniziative dedicate che renderanno questa esperienza indimenticabile;

-Si tratta di una testimonianza dei valori che sono alla base della longeva partnership tra Milan ed Emirates, da sempre uniti anche in ambito sociale per contribuire a un cambiamento positivo;

-L’iniziativa rafforza l’impegno del Club e di Fondazione Milan in ambito di accessibilità agli eventi e alle venue rossonere, inserito all’interno del programma “Il Milan per tutti”;

-In linea con il programma, anche in occasione del Derby lo stadio San Siro ospiterà gratuitamente quasi 300 tifosi con disabilità o provenienti da contesti sociali complicati e fornirà ai tifosi ciechi e ipovedenti un innovativo servizio di audiodescrizione per vivere appieno la magia del calcio;

-Per questa partita, sono già stati assegnati tutti gli accrediti disponibili per tifosi con disabilità: “sold out” i settori dedicati;

Info utili per il pubblico:

-gli ingressi al pubblico apriranno alle ore 16.00 (-2h dal fischio d'inizio), ad eccezione degli ingressi 2 e 14 che apriranno alle ore 15.00 (-3h).