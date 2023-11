Sanabria ha un mese per riprendersi il Torino. Il suo nome può tornare di moda per Milan e Lazio

vedi letture

Testa al Torino. Come scrive La Stampa in edicola questa mattina, da ora fino alla fine del 2023 non ci saranno più distrazioni per Antonio Sanabria, uno dei leader del Torino ma che in questa stagione non riesce a sbloccarsi dopo l'unico gol messo a segno contro il Sassuolo in questo campionato. Juric si aspettava di più da un calciatore che ha fatto crescere come nessun altro ed ora si aspetta il sussulto di un attaccante che, in coppia con Zapata, può far svoltare la stagione dei granata.

Vecchie sirene

Sanabria ha un mese di tempo per dare segnali e riprendersi il Torino. Un mese da tenere particolarmente d'occhio anche in vista del calciomercato. Il nome di Sanabria era circolato durante il mercato estivo, con Milan e Lazio che lo avevano messo nel mirino. E a gennaio può tornare di moda sia per i rossoneri che per i biancocelesti.