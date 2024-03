Sanabria riprende il Napoli: 1-1 contro il Torino per Calzona

vedi letture

Napoli e Torino hanno pareggiato 1-1 nella sfida di apertura della 28esima giornata di Serie A. I partenepei hanno aperto le danze in una partita molto bloccata, trovando il gol per prima solamente al 61esimo minuto con Kvaratskhelia, salvo subire, appena tre minuti dopo, il pareggio granata con Sanabria. Niente tre punti per il Napoli, che aveva ben impressionato nelle prime uscite di Calzona.

I campioni in carica salgono a quota 44 punti, senza guadagnare posizioni in classifica. Torino a 38.